شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 25 جنيها في المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن بجميع أنواعها اليوم الثلاثاء 2-11-2021 استقرارا في ظل زيادة المعروض خلال الفترة الحالية، حيث يعد قطاع الدواجن أحد القطاعات التي اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقا للاحصائيات الأخيرة حيث وصل إنتاج الدواجن 1.4 مليون دجاجة سنويا في الانتاج الرسمي بخلاف الإنتاج الغير رسمي.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء ليتراوح بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى 31-32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك 26-28 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات لتسجل 22 جنيها للكيلو في المزرعة وسعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها.