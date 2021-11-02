شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تعرض خطتها للخدمات البحرية في الموانئ التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، المزايا والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها موانئ المنطقة مقارنة بمثيلاتها المطلة على شرق المتوسط وكذلك البحر الأحمر.

وجاء ذلك خلال فعالية استراتيجية تطوير الموانئ وتعزيز الخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية والتي عقدت صباح اليوم داخل الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، والتي شارك بالحضور فيها مستثمرون شركاء التنمية للمنطقة وكذلك بعض المستثمرين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار.

وعرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز الاستثمارية التي تقدم للخطوط الملاحية لموانئ المنطقة، فضلاً عن حزمة من الحوافز الأخرى التي تقدمها المنطقة لعملائها، مشيراً إلى أن موانئ المنطقة شهدت معدلات تداول مرتفعة خلال الجائحة مقارنة بغيرها، حيث اتبعت الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استمرارية الأعمال داخل الموانئ وكذلك الحفاظ على الكوادر البشرية خلال الجائحة.

وعلى جانب آخر، لفت اللواء برايا إلى ما شهدته موانئ المنطقة الشمالية من ميكنة لموانئ بورسعيد (شرق – غرب) وبما يتواكب مع متطلبات الموانئ الذكية ويحقق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

أما في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد بدأت الهيئة الاقتصادية في تعظيم الاستفادة من المحاور الرئيسية الجديدة بين شرق وغرب قناة السويس (أنفاق – شبكة طرق)، كما شهد ميناء شرق بورسعيد مؤشرات أداء مرتفعة خلال الفترة الماضية، حيث زادت حركة شاحنات الحاويات في ميناء شرق بورسعيد خلال الربع سنوي الأول للعام المالي 2021 – 2022 بنسبة 33.72% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2020 - 2021.