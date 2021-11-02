شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-11-2021 وذلك في ظل الأسعار الرسمية للمصانع المصرية.
أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.
أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.
أسعار الجبس فتتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و 700-800.جنيها للطن سعر المستهلك.
حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع و سعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.
الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.
الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.