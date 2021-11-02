الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.

حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع و سعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

أسعار الجبس فتتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و 700-800.جنيها للطن سعر المستهلك.

أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.

أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-11-2021 وذلك في ظل الأسعار الرسمية للمصانع المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية