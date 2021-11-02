الاقتصاد

تعرف على قائمة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-11-2021 وذلك في ظل الأسعار الرسمية للمصانع المصرية. 

أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.

أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.

أسعار الجبس فتتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و 700-800.جنيها للطن سعر المستهلك.

حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع و سعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

 أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن. 

الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن. 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا