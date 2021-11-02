شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 15500- 16000 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الحديد الصلب والتسليح اليوم الثلاثاء 2-11-2021، والذي شهد استقرارا في السوق المحلي في ظل زيادة المعروض بالرغم من رفع تكاليف الإنتاج برفع أسعار غاز المصانع.

وتراوحت أسعار حديد التسليح وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المحلية 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، بينما تراوحت أسعار الحديد بالنسبة للمستهلك بين 15500-16000 جنيه للطن.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الصلب بنسبة 28%، من 4.5 دولار إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، ومن المعروف أن الغاز الطبيعي هو مدخل انتاج أساسي في صناعة الصلب المتكاملة التي تعتمد علي تكنولوجيا الحديد المختزل المستخدمة في عدد من المصانع.