شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الأسمنت اليوم.. طن يتراوح بين 850-1100 جنيها للطن سعر المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الأسمنت الأسود والأبيض والمخلوط في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 2-11-2021، وذلك في ظل زيادة المعروض واستقرار أسعار تكاليف الإنتاج.

وأكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الأسمنت لم تشهد أي تغير عقب قرار الحكومة الاخير برفع أسعار الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة، ولذلك لم يكن هناك تأثير على أسعاره عقب هذا القرار.

وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.