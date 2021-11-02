شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 2-11-2021، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه مسجلا 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.05 للشراء، 18.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.