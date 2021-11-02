شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة العامة للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 245 الصادر في 2 نوفمبر سنة 2021 القرار رقم 390 لسنة 2021 للإدارة العامة المساعدة للأمانة العامة لمجلس الإدارة" للشركة العامة للبترول حيث وافق المجلس على زيادة رأس مال الـشركة إلـى 4445,990 مليـون جنيـه ( فقط أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف جنيـه ) وذلك طبقا لما جاء بالمذكرة رقم 390 لسنة 2021 وتمهيدا للعرض علـى الجمعيـة العامة للشركة.