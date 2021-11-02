شكرا لقرائتكم خبر عن 48ساعة حاسمة فى أمريكا حول الفائدة.. الأسواق تترقب تغير سياسية البنك الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سوق الذهب العالمي على موعد خلال ساعات علي حدث كبير وهو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يستمر على مدى يومين، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد إعلان موقف البنك من برنامج التسيير النقدي، وهو ما سيكون له آثار كبيرة على الذهب في حالة إعلان نية البنك الفيدرالي الأمريكي رفع مرتقب في أسعار الفائدة.

وخلال الـ48 ساعة القادمة والتي تعتبر ساعات الحسم لما يسمي برنامج شراء السندات البالغة قيمته 120مليار دولار شهريا، والذي بدأه الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي مع تفشي جائحة "كوفيد-19" العام الماضي، وفي حالة وقف هذا البرنامج سيكون الدولار على موعد مع تغيرات كبيرة نحو الصعود ومن ثم هبوط سعر اونصة الذهب التي تسجل الآن 1793دولار.

وتترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السوق المفتوحة بالمجلس بشأن البرنامج، والذي ألمح رئيس المجلس جيروم باول في وقت سابق إلى أنه سيتقلص بدءا من نوفمبر، حيث يعتبر الاجتماع الحالي هو الأهم تقريبا خلال2021 بعد تلميح بحركة مرتقبة في أسعار الفائدة.

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد آخر من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على توجهات المستثمرين في البورصات العالمية سواء بالإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن أو الاتجاه لوسائل أخري ومن المقرر اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 إعلان قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وتقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك الاحتياطي النيوزيلندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا.