شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الضأن يتراوح بين 150-170 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها قطاع الثروة الحيوانية شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 2-11-2021 استقرارا لجميع الأصناف.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 145-165 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.