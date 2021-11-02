شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4525 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3310 نقطة.