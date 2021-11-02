شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..انطلاق انتخابات اتحاد الصناعات والبداية بالملابس الجاهزة والتطوير العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا أولي جولات انتخابات اتحاد الصناعات وحصل الخليج 365 على الجدول النهائي لانتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021/2025، حيث تبدأ الانتخابات 3 نوفمبر 2021 إلى 28 نوفمبر من الشهر ذاته.

ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي الملابس الجاهزة والتطوير العقاري يوم 3 نوفمبر 2021، وإجراء انتخابات غرفتي البترول والتعدين وغرفة الحرف اليدوية يوم 4 نوفمبر، كما سيتم عقد انتخابات غرفة منتجي الأخشاب والأثاث يوم 7 نوفمبر.

وسيتم عقد انتخابات غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل يوم 8 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات غرفة الصناعات النسيجية يوم 9 نوفمبر 2021، ويتم إجراء انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10 نوفمبر 2021، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية يوم 11 نوفمبر 2021.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.