شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تترقب تقارير اقتصادية هامة أبرزها قرار الفائدة فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على توجهات المستثمرين في البورصات العالمية سواء بالاقبال على شراء الذهب كملاذ امن أو الاتجاه لوسائل أخري .

ومن المقرر اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 إعلان قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وتقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك الاحتياطي النيوزيلندي والتغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا.

الأحداث الاقتصادية والتقارير الخاصة باجتماعات البنوك المركزية وقرارات الفائدة في الدول يكون لها آثار واضحة على أسعار الذهب في البورصات العالمية، وقد نشهد تغيرات كبيرة في اسعار الذهب على إثر هذه الأحداث.

أما أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا.