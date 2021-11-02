شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 32 شحنة غاز مسال من دمياط منذ إعادة التشغيل وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير 32 شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط منذ إعادة تشغيل المصنع خلال شهر فبراير الماضى وحتى الآن.

وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه من المخطط تصدير عدد من الشحنات خلال الشهر الجارى موضحا أن المصنع يعمل بكامل طاقته.

يذكر أنه خلال العام المالى 2020 / 2021 تم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط.