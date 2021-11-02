شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: تسلا لم توقع عقدًا مع هيرتز حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا إن عملاق صناعة السيارات الكهربائية لم توقع حتى الآن عقدًا مع شركة هيرتز، ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن ماسك قوله إن تسلا لم توقع عقد تأجير 100 ألف سيارة كهربائية مع هيرتز.

وبلغت القيمة السوقية لتسلا تريليون دولار لأول مرة منذ أسبوع بعد أن أعلنت هيرتز أنها ستوسع أسطولها من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات "بطلب أولي 100 ألف سيارة تسلا بحلول نهاية عام 2022". ويستهدف ماسك وفقا لتقارير تحقيق نموا سنويا في المبيعات يصل إلى 50% في المتوسط، ليصل إلى 20 مليون سيارة سنويًا وسيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم المبيعات الحالي للشركات "فولكسفاجن" و"تويوتا موتور" معًا. وكان مسئول أممى، حث أثرياء العالم علي التبرع لحل العديد من الأزمات التي تواجه دول كثيرة ، وخص بالذكر الملياردير الأمريكي أيلون ماسك رئيس شركة تسلا وسبيس إكس، مشيراً إلى أن 2% من ثروته قادرة علي حل مشكلة الجوع عالمياً.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، قال ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي: مجموعة صغيرة من الأفراد فاحشي الثراء يمكن أن يساعدوا في حل مشكلة الجوع في العالم بجزء بسيط فقط من صافي ثروتهم.. المليارديرات بحاجة إلى النهوض الآن، ولو لمرة واحدة".

واستشهد بيزلي بكلاً من جيف بيزوس وإيلون ماسك، قائلاً: "التبرع ستة مليارات دولار لمساعدة 42 مليون شخص في العالم سيموتون حرفيا إذا لم نساعدهم.. هذا ليس معقدا"، وهو التصريح الذي عقبت عليه "سي إن إن" في تقريرها الأربعاء، بالإشارة إلى أن المبلغ المطلوب للتبرع يقدر بـ2% من ثروة ماسك التي تقدر حالياً بـ289 مليار دولار.