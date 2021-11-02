شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختارت المملكة المتحدة جلاسكو لاستضافة قمة المناخ COP26 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل فكرت في أسباب اختيار مدينة جلاسكو الاسكتلندية بالمملكة المتحدة لانعقاد قمة المناخ كوب 26 .. هذا السؤال لم يكن بعيدا عن مسؤلى القمة، الذين أشاروا أن المملكة المتحدة اختارت جلاسكو لاستضافة قمة المناخ COP26 نظرًا لخبرتها والتزامها بالاستدامة والمرافق ذات المستوى العالمي.

أضافت أن القمة تعقد في "Dear Green Place" هو المكان المثالي لاستضافة مؤتمر المناخ نحو نمو مستدام وشامل.

اضافت القمة عبر موقعها الرسمي " لقد حددت هدفًا لحياد الكربون بحلول عام 2030 ، وتهدف إلى أن تكون واحدة من أكثر المدن خضرة في أوروبا من خلال حملتها المستدامة في جلاسكو ، والمرتبة الرابعة في العالم في مؤشر استدامة الوجهة العالمية".

اضافت كما أن لديها سجل حافل في استضافة الأحداث على المسرح الدولي ، مثل ألعاب الكومنولث 2014 وبطولة غلاسكو الأوروبية للجمباز 2018.

وسيُلهم الموقع المحاط بالنهر والمدينة والحدائق العامة الحضور للتصدي لتغير المناخ وحماية الكوكب للأجيال القادمة.

اشارت ان إن حماية صحة كل من المشاركين في COP26 والمجتمع المحلي في جلاسكو هي في طليعة أذهاننا بينما نخطط للحدث ونستمر في استكشاف جميع الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك.