شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسواق التميمي تفتتح أكبر مخازنها في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة أسواق التميمي أكبر مخازنها بالشرقية في حي الخالدية بالدمام، والذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 30 ألف متر مربع ويتميز بخدماته وتجهيزاته الحديثة، بحضور المدير التنفيذي للشركة عبدالعزيز التميمي.

وأشار المدير العام «بوبي راجيندران» إلى أن شركة أسواق التميمي تسعى دائمًا لتوفير بيئة عمل استثنائية لموظفيها، ترتقي بأدائهم في العمل لينعكس ذلك على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. مبينًا أن افتتاح هذا المخزن يعتبر بمثابة تقدير لموظفي الشركة الذين يعملون في المخازن ومراكز التوزيع بكل تفانٍ وولاء وإخلاص منذ سنوات عديدة في مواقع خدمات قديمة تجاوز عمر بعضها الأربعين عامًا، وقد حان الوقت الآن للانتقال بهم إلى مواقع عمل حديثة مُكيفة بالكامل ومُجهزة بأحدث التجهيزات بهدف تحقيق راحة العاملين، وبما يساعدنا على بلوغ مستهدفاتنا كأسواق مركزية كُبرى في المملكة العربية السعودية.

وبيَّن «راجيندران» أن هذا المخزن يعتبر من أكبر مخازن شركة التميمي، حيث تبلغ مساحته نحو 21 ألف متر مربع، وهو مجاور لمخزن آخر حديث للشركة يمتد على مساحة 9 آلاف متر مربع، ويمكن القول إن المساحة الإجمالية للمخزن تبلغ نحو 30 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر المخازن في المملكة بشكل عام. موضحًا أن شركة التميمي تقوم أيضًا بإنشاء مخزن جديد لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة يتميز بمواصفات عالية، وسيتم الانتهاء من أعمال الإنشاء وافتتاحه مطلع العام المقبل، علاوة على إنشاء مجموعة جديدة من المخازن في مواقع مختلفة من المملكة. وتحدث المدير العام لشركة التميمي عن الخطة التوسعية للشركة التي تستهدف افتتاح فروع جديدة لها في كل من الرياض والمنطقة الغربية، حيث سيتم افتتاح نحو 15 فرعًا في مختلف مناطق مدينة الرياض، وأيضًا سيتم افتتاح فروع جديدة في أربعة أو خمسة مواقع بالمنطقة الغربية ستحتضن بين 10 و15 فرعًا، حيث سيتم افتتاح فروع جديدة في أبها مطلع العام القادم، كما سيتم افتتاح فروع أخرى في مدينتي الدمام والخبر، وسنعمل على افتتاح فروع جديدة في مواقع ومناطق أخرى خارج نطاق المدن الرئيسية، مع العلم أن العام الحالي 2021 شهد افتتاح فروع جديدة في المجمعة ورفحاء والحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض، وكل ذلك ضمن الخطط التوسعية للشركة.

وفيما يتعلق بتوجه الشركة لافتتاح أفرع التميمي إكسبريس أو الأسواق الصغيرة، وهل ستكون هي التوجه الجديد للشركة بعيدًا عن المراكز الكبيرة، أوضح «راجيندران» بالقول: «لا، ليس الأمر كذلك، ولكن مع استمرار خروج الأسواق الصغيرة أو ما يعرف بالبقالة من السوق، أصبحت هناك حاجة لمثل هذه الأسواق التي توفر لسكان الأحياء خياراتهم اليومية وبمسافة قريبة من مساكنهم، ولتغطية تلك الاحتياجات اليومية قمنا باستحداث محلات التميمي إكسبرس، وللحصول على الحاجات الأخرى يمكن للمستهلك التوجه إلى المراكز الضخمة لأسواق التميمي، فعلى سبيل المثال أسواق الاكسبرس لن توفر الأقسام المختصة باللحوم والأسماك، حيث يتم توفيرها حسب الطلب لأجل راحة المستهلك وليس بصورة دائمة، ولهذا السبب ستجد محلات التميمي إكسبرس في الأحياء السكنية، وسنجد أسواق التميمي على الطرق الرئيسية، وهذا ما نحاول القيام به من خلال ذلك، فهدفنا دائما هو راحة المستهلك.

وأكد «راجيندران» في ختام حديثه سعي الشركة الدائم لتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين تلبي احتياجاتهم، حيث توفر الشركة خيارات متنوعة للمستهلك وأصبحت لديها منتجات خاصة بأسواق التميمي مثل الحبوب والزيوت ومختلف المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها، كما أننا مستمرون في استيراد المنتجات العالمية المتميزة عبر البحث في مختلف الأسواق عن البضائع المميزة والتي يمكن أن توفر خيارات مناسبة للمستهلك هنا. وأضاف: نحن نعمل على العديد من الأمور التي قد لا يتسع المجال لذكرها بالتفصيل، ولكن على صعيد التسويق نحن نعمل على برامج الاستقطاب وتفعيلها بصورة تتيح توفير الخيارات المناسبة للمستهلك وفي الأوقات المناسبة أيضًا، فلدينا على سبيل المثال برنامج ثماري، ونعمل أيضًا على المزيد من التراخيص للاستفادة قدر الإمكان من الميزات التي توفرها برامج الذكاء الاصطناعي المتنوعة لتلبية احتياجات المستهلكين.