شكرا لقرائتكم خبر عن 1.745 تريليون ريال الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي عن أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج في سبتمبر الماضي بلغ نحو 1.745 تريليون ريال، مقابل 1.705 تريليون ريال في أغسطس 2021 مرتفعة بنسبة 2.4 %.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما» أن قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بلغت في سبتمبر الماضي نحو 1.136 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.5 %، مقارنة بـ1.131 تريليون ريال في أغسطس 2021، فيما بلغت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج، نحو 511.376 مليار ريال، مقارنة بـ475.673 مليار ريال مرتفعة بنسبة 7.5 % على أساس شهري.

وأشارت النشرة إلى أن حقوق السحب الخاصة بلغت نحو 81.431 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقابل 82.319 مليار ريال في أغسطس 2021، منخفضة بنسبة 1.07 %، فيما بلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي نحو 14.446 مليار ريال، مقابل 14.447 مليار ريال، منخفضا بنسبة طفيفة 0.0006 %، بينما بقي الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.

وبحسب النشرة فإن إجمالي الأصول الاحتياطية ارتفع على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020 بنسبة 3.9 %، إذ سجل في سبتمبر من العام الماضي نحو 1.678 تريليون ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 7.9 %، إذ سجلت في سبتمبر من العام الماضي نحو 1.053 تريليون ريال.

وأوضحت النشرة أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج انخفضت في سبتمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 11.9 %، إذ سجلت في الشهر نفسه من 2020 نحو 580.150 مليار ريال، بينما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 18.6 % إذ سجل في سبتمبر من العام الماضي نحو 12.179 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق السحب الخاص بنسبة 165 % على أساس سنوي، إذ سجلت في سبتمبر 2020 نحو 30.713 مليار ريال.