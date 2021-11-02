شكرا لقرائتكم خبر عن 1.745 تريليون ريال الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج في شهر والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما» أن قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بلغت في سبتمبر الماضي نحو 1.136 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.5 %، مقارنة بـ1.131 تريليون ريال في أغسطس 2021، فيما بلغت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج، نحو 511.376 مليار ريال، مقارنة بـ475.673 مليار ريال مرتفعة بنسبة 7.5 % على أساس شهري.
وأشارت النشرة إلى أن حقوق السحب الخاصة بلغت نحو 81.431 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقابل 82.319 مليار ريال في أغسطس 2021، منخفضة بنسبة 1.07 %، فيما بلغ وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي نحو 14.446 مليار ريال، مقابل 14.447 مليار ريال، منخفضا بنسبة طفيفة 0.0006 %، بينما بقي الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال.
وبحسب النشرة فإن إجمالي الأصول الاحتياطية ارتفع على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020 بنسبة 3.9 %، إذ سجل في سبتمبر من العام الماضي نحو 1.678 تريليون ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة 7.9 %، إذ سجلت في سبتمبر من العام الماضي نحو 1.053 تريليون ريال.
وأوضحت النشرة أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج انخفضت في سبتمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 11.9 %، إذ سجلت في الشهر نفسه من 2020 نحو 580.150 مليار ريال، بينما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 18.6 % إذ سجل في سبتمبر من العام الماضي نحو 12.179 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق السحب الخاص بنسبة 165 % على أساس سنوي، إذ سجلت في سبتمبر 2020 نحو 30.713 مليار ريال.