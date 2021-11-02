شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية الدفعة السادسة لاستيراد 1.26 مليون طن «قمح» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد للعام الحالي بكمية 1,268,000 طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة م. أحمد الفارس: إن وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها هذا العام سيكون خلال الفترة يناير - أبريل 2022، بواقع 20 باخرة موزعة على 8 بواخر لميناء جدة الإسلامي بـ509 آلاف طن، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 384 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ320 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بـ55 ألف طن.

وأفاد بأنه دُعيت 24 شركة عالمية، تقدمت منها 13 للمنافسة وبترسية الدفعة السادسة لهذا العام 2021م تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما اشتُرِيَ نحو 576 ألف طن من القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو 4 ملايين طن، منها نحو 1.3 مليون طن ستُوَرَّد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.