شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المقاولين»: نتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة تحديات القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، م. زكريا العبد القادر: إن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات في سبيل تذليل التحديات التي تواجه القطاع ومنتسبيه، مشيرا إلى أن الهيئة ومن خلال أكاديميتها تستهدف تدريب مجموعة كبيرة من الكفاءات في التخصصات المختلفة لقطاع المقاولات، وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس الأول، ممثلة بلجنة المقاولات لقطاع المقاولات استضافت فيه عددا من المسؤولين والمختصين في القطاع.

وأوضح العبد القادر خلال اللقاء الذي شهد تفاعلا مميزا أن قطاع المقاولات يحظى باهتمام كبير من المسؤولين، حيث تشكل اللجان التطوعية أول اهتماماتها مناقشة التحديات التي تواجه القطاع ودراستها، ومن ثم بحثها مع منتسبي القطاع لرفعها إلى المسؤولين بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لها، لمعالجة وضع قطاع المقاولات وتطويره حتى يستطيع القيام بأدواره وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقال حمد الحماد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات، خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس شباب الأعمال بالغرفة محمد المحمدي: إن اللقاء الموسع لقطاع المقاولات يأتي ضمن أنشطة اللجنة، وهو يهدف إلى لقاء منتسبي القطاع والعاملين فيه للحديث حول إنجازاته، وأيضا طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير آلية العمل فيه، ومساعدته لمواصلة العمل والبحث عن كل ما هو جديد ويخدم القطاع، ويساعد المسؤولين في صنع القرار الذي يصب في مصلحة الوطن أولا والقطاع ثانيا.

وأكد الحماد أن اللجنة تتقاطع مع الهيئة في الكثير من المهام تحت هدف واحد وهو خدمة قطاع المقاولات، مشيرا إلى تنسيقات عدة تقوم بها اللجنة مع العديد من الإدارات ذات الاختصاص بهدف إيصال الصوت بلغة واقعية تكشف ما يحتاجه القطاع لتطوير أدواته.

وشارك في اللقاء مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية «هدف» عبدالعزيز اليوسف.