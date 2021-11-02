شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية نائب أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات «المنتدى اللوجستي» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير الشرقية، فعاليات المنتدى اللوجستي 2021 الذي تنظمه غرفة الشرقية يوم الأحد المقبل، فيما يناقش المنتدى جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وضمن أنشطة اللجنة اللوجستية في الغرفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، إن المنتدى سيبحث فكرة إقامة منطقة لوجستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، انطلاقا من أهمية المنطقة والمزايا النسبية التي تتصف بها، كونها نقطة الانطلاق إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر البر والبحر، وكذلك منها تنطلق الصادرات والطاقة والبضائع إلى دول العالم كافة، والتي تشكل نقطة محورية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الخالدي إن المنتدى الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، سيستعرض المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة الشرقية، كونها عاصمة الصناعة الخليجية، وعاصمة النفط والغاز، والتي تحتضن عددا من مجمعات الصناعة البتروكيماوية الأساسية والثانوية، فضلا عن وجود عدد من المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي ورأس الخير، وقد تعززت مكانتها في دعم مشاريع رؤية المملكة الطامحة لأن تكون منصة لوجستية عالمية.

ولفت الخالدي إلى أن المنتدى الذي تنظمه الغرفة هذا العام يأتي في ظل اهتمام لافت من الحكومة الرشيدة بهذا القطاع المتنامي وسط تطلعات بأن يبحث هذا التجمع المواضيع المهمة المرتبطة بصناعة النقل اللوجستي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان، إن أهمية المنتدى نابعة من عقده بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، والتي أكدت أهمية موقع المملكة بين القارات الثلاث (أوروبا، وأفريقيا، وآسيا)، ومنها إلى قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأعرب العطيشان عن أمله في أن يكون هذا المنتدى إضافة جديدة لدعم خيارات العمل في المجال اللوجستي الذي يعد واحدا من أهم المجالات التي تتاح من خلالها مشاركة قطاع الأعمال في دعم رؤية المملكة 2030.