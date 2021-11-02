شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ9.9 مليار جنيه خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 9.9 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 2.3 مليار ورقة، بقيمة 7.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 896.9 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 86.4 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 216.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 404.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 447.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وحل قطاع خدمات النقل والشحن والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 77.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 195.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 2.3 مليون ورقة بقيمة 92.2 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.