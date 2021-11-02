شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ9.9 مليار جنيه خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 216.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 404.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 447.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وحل قطاع خدمات النقل والشحن والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 77.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 195.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 2.3 مليون ورقة بقيمة 92.2 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.