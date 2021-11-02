شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.3% وتسجل 6.5 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة % 2.3 لتصل إلى حوالي 6.5 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة % 11.5 لتبلغ حوالي 2.6 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك "إلي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 4.5 % لتصل إلى حـوالي 2.4 مليـون برميل يوميا. وذكر التقرير ، انخفاض صـادرات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجـات النفطية بنسبة 15.3% لتبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يوميا.