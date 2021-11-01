شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 1-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 1-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.121 مليار جنيه.



إيقاف تداول 11 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بي أي جي للتجارة والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، رواد السياحة-رواد. إيقاف تداول 11 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بي أي جي للتجارة والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، رواد السياحة-رواد.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.121 مليار جنيه. البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.121 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 425.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.32%، والعرب على 12.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 89.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 141.2 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13661 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4531 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3305 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1113 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 57.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 15.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 11.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 8.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.57%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 34.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.04%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.46%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 38.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.18%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 1.153 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.18%.