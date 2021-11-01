شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 مليار جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 12.2%، والعرب على 9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.9 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 56.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.59% ليغلق عند مستوى 11420.19 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.35% ليغلق عند مستوى 2304.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.47% ليغلق عند مستوى 3287.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.04% ليغلق عند مستوى 13534.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 11.01% ليغلق عند مستوى 4222.06 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 38.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر، ليغلق عند مستوى 741.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 369.9 مليار جنيه إلى 392.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135.8 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8.5%.