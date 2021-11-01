شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المناخ: يجب وضع خطط وتمويل لتحسين الإنذار المبكر ومواجهة الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قمة المناخ كوب 26 بجلاسكو الاسكتلندية، أن الناس تعيش في جميع أنحاء العالم بالفعل مع طقس قاس مدمر يزيده تغير المناخ، حتى ونحن نعمل بلا كلل للحد من الانبعاثات، فإن المزيد من التغيير أمر لا مفر منه.

اضافت على موقعها الرسمي أنه استجابة للأولويات الرئيسية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فإننا نقود التقدم لسد فجوة التكيف والاستجابة لتأثيرات المناخ. وتحدد حتمية التكيف في جلاسكو الإجراءات حتى الآن والتقدم المطلوب على الطريق إلى COP27 لبناء مستقبل مرن للمناخ للجميع.

تابعت: "نحن نعلم أن الفئات الأكثر ضعفًا هي الأكثر تعرضًا لخطر تغير المناخ، وأنهم لم يفعلوا سوى أقل ما يمكن للتسبب فيه، وبالتالي هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الأمر وبناء القدرة على الصمود الآن، قبل أن يفقد المزيد من الناس حياتهم أو سبل عيشهم".

وشددت القمة على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد ويدعم الأشخاص الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لافتة إلى أن العالم بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار التي تحدث بالفعل من تغير المناخ.

كما يجب وضع خطط ومزيد من التمويل لتحسين أنظمة الإنذار المبكر، والدفاعات ضد الفيضانات، وبناء البنية التحتية المرنة والزراعة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وسبل العيش والموائل الطبيعية.

وأوضحت أن حماية الموائل واستعادتها تعد طريقة قوية لتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ. فهي تساعد في بناء دفاعات طبيعية ضد العواصف والفيضانات ، بينما تساهم النظم البيئية المزدهرة في الزراعة المستدامة وتدعم مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم.

كما يجب على جميع البلدان إنتاج "اتصال التكيف" ، وهو ملخص لما يفعلونه وما يخططون للقيام به للتكيف مع تأثيرات المناخ المتغير والتحديات التي يواجهونها وأين يحتاجون إلى المساعدة. ستساعدنا هذه الخطط على التعلم معًا وتبادل أفضل الممارسات بين البلدان.

وذكرت القمة أن المملكة المتحدة شاركت في تطوير تحالف إجراءات التكيف ، بالشراكة مع مصر وبنجلاديش وملاوي وهولندا وسانت لوسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجمع التحالف البلدان معًا لإيجاد حلول لبعض أكثر تأثيرات تغير المناخ تحديًا .