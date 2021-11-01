شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.85%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.19%، 1.16%، 1.11%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.82%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.03%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.67%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.121 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 425.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.32%، والعرب على 12.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 89.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 141.2 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13661 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4531 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3305 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1113 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.