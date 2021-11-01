شكرا لقرائتكم خبر عن جناح المملكة بمعرض لندن.. حضور لافت ومشاعر تلهم العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يعد معرض السفر والسياحة في لندن الحدث الدولي الأبرز على أجندة السياحة العالمية

- تأتي مشاركة المملكة في سياق ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية

- تقدم المملكة جناحها التفاعلي الذي يلامس خيال ووجدان الزوار

- يجسد جناح المملكة مشاعر الفخر بالعمق التاريخي والثقافي

افتتحت المملكة العربية السعودية اليوم جناحها في معرض السفر والسياحة في مدينة لندن، وهو الحدث الدولي الأبرز على أجندة السياحة العالمية لهذا العام، حيث عززت المملكة حضورها اللافت والمتواصل لإلهام كل العالم عبر الحضور البارز للشركاء الرئيسيين لقطاع السياحة السعودي.

وتأتي هذه المشاركة في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وخاصة بعد النجاحات المتوالية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ والتي شهدت خلالها السياحة الداخلية ارتفاعاً في معدل السفر المحلي بنسبة 96%، وذلك نتيجة التركيز على تطوير العروض السياحية الجديدة وتمكين المستثمرين وجذب العديد من مقدمي الخدمات والباقات السياحية الجدد إلى السوق.

وتركز في الوقت الراهن الجهود على الأسواق الدولية لتفعيل الشراكات المثمرة من مختلف أنحاء العالم، خاصة مع بدء تعافي قطاع السفر الدولي، والانخفاض الكبير لمعدل الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة عن المعدل العالمي، والبرنامج الصحي الشامل الذي أسهم في التحصين الكامل لأكثر من 60% من سكان المملكة، بجانب ما تشهده المملكة من ارتقاء في مستوى جودة الحياة، وإطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية النوعية والعالمية.

وبهذه المناسبة قال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد الخطيب : "نسعد بمشاركة المملكة في واحدة من أهم المعارض العالمية في قطاع السفر والسياحة، إيماناً بمكانة المملكة ودورها القيادي لإلهام قطاع السياحة العالمي في هذا التوقيت الهام الذي يتعافى فيه العالم من تداعيات الجائحة" .

وأضاف أن التحديات الناجمة عن جائحة كورونا أبرزت ضرورة التعاون الدولي على كل المستويات لدفع عجلة النمو في القطاع السياحي العالمي، ويعد معرض السفر والسياحة فرصة رائعة للالتقاء بشركاء يحملون نفس الرسالة لإيجاد الحلول المشتركة لمختلف التحديات العالمية، مشيرا إلى أنها فرصة مميزة لإبراز الفرص الهائلة في القطاع السياحي لاستقطاب الشركاء، وتسليط الضوء على الكنوز السياحية السعودية لجذب الزوار من كل أنحاء العالم.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين السعي من خلال المشاركة في هذا الحدث الدولي إلى تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، ومد جسور التواصل وبناء الثقة والعلاقات المثمرة مع شركائنا الرئيسيين في هذا التوقيت المهم؛ لتحقيق التطلعات والنجاحات المشتركة بالمستقبل.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية يتطلع المسافر حول العالم إلى السلامة الشخصية وسلاسة الوصول؛ وهو ما تقدمه المملكة لضيوفها من كل أنحاء العالم، بالإضافة للتنوع والعمق التاريخي والتراثي الفريد؛ والطبيعة الساحرة، وزخم وافر من التجارب السياحية والفعاليات والأنشطة الترفيهية في كافة الوجهات السياحية حول المملكة".

وتقدم المملكة من خلال جناحها التفاعلي ما يلامس خيال ووجدان الزوار عبر تجسيد مشاعر الفخر بالعمق التاريخي والثقافي والتنوع الطبيعي والمناخي في مختلف الوجهات السياحية الرائعة على سواحل البحر الأحمر أو في المواقع التراثية في العلا والدرعية وغيرها، كما يستمتع زوار جناح المملكة بأجمل العروض الفنية للفرق الفلكلورية السعودية.