المياه الوطنية تدمج القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية ضمن القطاع الشمالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، انتهاءها بنجاح من مرحلة دمج القطاعات التي بدأتها في مطلع نوفمبر 2020، وذلك بدمجها 6 قطاعات تحت مظلتها، كاشفة أنها ضمت رسميا آخر 4 مناطق في مرحلة الدمج، هي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية تحت نطاق عملها باسم القطاع الشمالي.

ونجحت الشركة في تنفيذ برنامجها الاستراتيجي بدمج 13 منطقة إدارية تحت مظلتها على مستوى المملكة في 6 قطاعات؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه.

وبدأت الشركة رحلتها بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت اسم القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى، وتلا ذلك دمج محافظات منطقة الرياض تحت اسم القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت اسم القطاع الشرقي، وذلك في الأول من شهر مارس الماضي كمرحلة ثانية.

وجاءت المرحلة الثالثة من برنامج دمج القطاعات بضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة إلى القطاع الغربي، ودمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة باسم القطاع الجنوبي، وذلك في مطلع يوليو 2021. وفي الأول من نوفمبر الجاري اكتمل البرنامج الزمني بدمج 4 مناطق، هي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريا وفنيا وتقنيا، من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.

دمج 13 منطقة في 6 قطاعات

