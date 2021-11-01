شكرا لقرائتكم خبر المياه الوطنية تدمج القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية ضمن القطاع الشمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجحت الشركة في تنفيذ برنامجها الاستراتيجي بدمج 13 منطقة إدارية تحت مظلتها على مستوى المملكة في 6 قطاعات؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه.
وبدأت الشركة رحلتها بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت اسم القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى، وتلا ذلك دمج محافظات منطقة الرياض تحت اسم القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت اسم القطاع الشرقي، وذلك في الأول من شهر مارس الماضي كمرحلة ثانية.
وجاءت المرحلة الثالثة من برنامج دمج القطاعات بضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة إلى القطاع الغربي، ودمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة باسم القطاع الجنوبي، وذلك في مطلع يوليو 2021. وفي الأول من نوفمبر الجاري اكتمل البرنامج الزمني بدمج 4 مناطق، هي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريا وفنيا وتقنيا، من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
دمج 13 منطقة في 6 قطاعات
- القطاع الشمالي الغربي: يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
- القطاع الأوسط: يضم محافظات منطقة الرياض.
- القطاع الشرقي: يضم المنطقة الشرقية.
- القطاع الغربي: يضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.
- القطاع الجنوبي: يضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة.
- القطاع الشمالي: يضم القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية تدمج القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية ضمن القطاع الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.