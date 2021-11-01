شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتطوير صناعة تكرير البترول منذ نحو عامين تنفيذ خارطة طريق للتطوير الشامل لمصافى التكرير بالسويس وتم العمل عليها والوصول لمرحلة متقدمة فى التنفيذ، وخلال الأسبوع الجارى تم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة به وكانت كالتالي..

س. كم يبلغ حجم التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول؟

ج. سيقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار و770مليون دولار فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير مصافى تكرير البترول بالسويس ورفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية

س. ما هو الهدف من مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول؟

ج. يهدف المشروع إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة بمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز والسولار.

س. هل سيساهم المشروع فى الحد من الاستيراد؟

ج. سيتيح المشروع إنتاج السولار وفقًا للمواصفات الأوروبية Euro 5 للحد من الاستيراد وتوفير وقود عالى الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة، فضلًا عن كونه نموذجًا لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى.

س. ماذا عن الشركات المنفذة للمشروع ومشروعات التكرير الجارى تنفيذها؟

ج. هذا المشروع وكافة مشروعات التطوير الجارية حاليًا بمصافى تكرير البترول المصرية تنفذها شركات وطنية متخصصة فى تنفيذ المشروعات البترولية، حيث تشترك شركتا إنبى وبتروجت فى تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد.