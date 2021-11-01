شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات النفط العراقية إلى أكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات العراق النفطية فى أكتوبر الماضى إلى 7 مليارات و680 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات اليومية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.

وقالت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط الخام ارتفعت إلى أكثر من 96 مليونا و708 آلاف برميل، وبمعدل يومى بلغ 3 ملايين و120 ألف برميل، وذلك ارتفاعا من 3.081 برميل يوميا فى سبتمبر.

وأضافت الوزارة فى بيان أن الصادرات من مرافئ البصرة فى الجنوب بلغت 3.012 مليون برميل يوميا فى أكتوبر تشرين الأول.

بينما بلغت الصادرات عبر ميناء جيهان التركى فى المتوسط 98 ألف برميل يوميا فى حين تم شحن حوالى 10 آلاف برميل يوميا بالشاحنات إلى الأردن.

وأوضحت الوزارة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 79.376 دولار للبرميل.