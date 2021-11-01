شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وعمان توقعان مذكرتي تفاهم في مجال النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اليوم في الرياض؛ مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلق بالنقل البري والجوي؛ حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد المعوّلي.

وجاء توقيع المذكرات خلال زيارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعوّلي والوفد المرافق له للمملكة، ولقائه وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على ترسيخ التعاون بين المملكة وسلطنة عمان في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للبلدين وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.