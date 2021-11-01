شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 50 منافسة استثمارية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، 50 منافسة استثمارية في 10 أنشطة تجارية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المدينة وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان العاصمة وزوارها.

وتشمل الفرص المطروحة للمنافسة مبنيين تجاريين وأربع حدائق وناديًا اجتماعيًا لكبار السن، إضافة إلى 12 مصنعًا للخرسانة الجاهزة، ومحطة وقود، وموقف متعدد الأدوار ومنشأة لتقديم الأطعمة، وتتراوح مدد العقود ما بين 5 أعوام و25 عامًا.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن الشروط الرئيسة لدخول المنافسة هي وجود سجل تجاري ساري المفعول وضمان بنكي بقيمة 25% من قيمة العطاء السنوي غير القابل للإلغاء حتى تاريخ سداد القيمة الإيجارية للسنة الأولى، مبينة إمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات من خلال تحميل تطبيق «فرص» أو الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة.