شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: 300 حرفى يستفيد من برنامج تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كلُ من مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافى البريطانى واتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم جديدة مدتها ثلاث سنوات فى برنامج "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية.

وجاء ذلك فى إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافى البريطانى لدعم الاقتصاد الإبداعى والاجتماعى والتكنولوجى لتحسين حياة أفراد المجتمع والذى تمثل فى إطلاق برنامج الاقتصادات الشاملة والإبداعية عام 2018 لتشجيع الاقتصاد الإبداعى والاجتماعى وتُوج بفوز مجموعة من الشباب والشابات.

وخلال كلمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، "أفاد بأن المستفيدين من المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية بلغ أكثر من 50 رائد أعمال، و60 مصمم منتجات و300 حرفى مصرى، وتنوعت أوجه الاستفادة لكافة المشاركين ما بين مسابقات تصميم وبرامج رفع قدرات وتنمية مهارات وارشاد مهنى ومالى على أعلى مستوى."

ورحبت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة واستمرار التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس البريطانى واتحاد الصناعات المصرية، مؤكدة أن البرنامج دعم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 750 مبدعًا شابا".

وتسعى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها إلى بدء رحلة جديدة فى دعم المشاريع التى تمكن الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة فى تطوير الشركات الناشئة والمعرضة للخطر بسبب تأثير فيروس كورونا وغيرها من العوائق الأخرى.