شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار من البنك الآسيوى للاستثمار لتمويل مشروعات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأسيوى للاستثمار، توقيع اتفاقية قرض مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 200 مليون دولار لتقديمها في صورة قروض ميسرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وبما يساعد جهود الحكومة المصرية لتعزيز نمو الاستثمارات في مختلف مجالات البنية التحتية.

وذكر البنك الأسيوي للاستثمار - في بيان اليوم - أن هذه الصفقة تعد الصفقة المشتركة الأولى وغير الإقليمية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاع المؤسسات المالية، كما أنها أول مشروع إقراض للبنك الأهلي المصري الذي يستهدف قطاع البنية التحتية، وسيدعم البنك الآسيوي للاستثمار البنك الأهلي المصري في جهوده المستمرة لتعزيز مبادرات الاستدامة.

وقال ونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها للبنك في صفقة مع أحد البنوك المصرية وسيساعد المشروع البنك الأهلي المصري على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية.

وأضاف أن الاتفاق يتماشى بشكل كامل مع أولويات البنك الأسيوي لتعزيز البنية التحتية المستدامة، مشيرا إلى أن شراكة البنك مع صندوق أوبك سيدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى سد الفجوة بين الطلب على القروض الطويلة الأجل وتوافر الودائع القصيرة الأجل في النظام المالي المصري.

من جانبه، قال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، إن قطاع البنية التحتية في مصر يتمتع بأهمية كبيرة في مصر واقتصادها، وسيسمح التمويل الجديد البالغ 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك، للبنك الأهلي المصري بتوسيع محفظة الإقراض والتمويل لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد ككل.