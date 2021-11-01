شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج في أولى جلسات نوفمبر باستثناء هبوط قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، باستثناء هبوط بورصة قطر، وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.16% رابحًا 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 11722.95 نقطة، وصعدت بورصة دبي وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة زيادة نسبة ملكية شركة مبيل انفست كوليمتد في رأس مال شركة داماك العقارية.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% رابحًا 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 11722.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.14% خاسرًا 286.42 نقطة ليغلق عند مستوى 24942.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.6 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.84%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاعات السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.64%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والنقل بنسبة 0.35%.

وقفز 71 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أملاك" بنسبة 3.26%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 3.20%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 2.77%، وتراجع 116 سهمًا على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.87%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 2.49%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "سبكيم العالمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 301.4 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.60% رابحًا 17.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2881.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليار سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 5279 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.60%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع بنسبة 0.3%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 22 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.91%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.56%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 800.1 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار درهم.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.76% رابحًا 59.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.652 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.434 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 459.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار درهم عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 2.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 12.35%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 5.07%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 4.65%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 6.34%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.32%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 310.4 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحًا 26.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7133.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحًا 23.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7716.66 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% رابحًا 32.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6010.52 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.75% رابحًا 46.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6213.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 479.4 مليون سهم بقيمة 73.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.9 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.89%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاعي المنافع والصناعة بنسبة 0.42%، 0.40%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعات التأمين والسلع الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 1.28%، 0.26%، 0.16%، على التوالي.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.97% رابحًا 16.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1759.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار بحريني، وزاد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 289.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 8.56%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.54%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 10.53% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين الوطني، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.81%، 0.57%، 0.2%، على التوالي، وصعد سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.56%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.52% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.1%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 12.1% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.19%.





بورصة قطرفيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.10% خاسراً 12.19 نقطة ليغلق عند مستوى 11752.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.3 مليون سهم بقيمة 560.7 مليون ريال عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وتراجع 25 سهماً، فيما ارتفع 20 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%.