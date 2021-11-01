العملات الرقمية ترتفع.. و"إيثيريوم" تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية خلال تداولات اليوم بنسبة 2.32% إلى مستوى 61867 دولاراً وإن كانت تراجعت عن المستوى المسجل صباحاً عند 62 ألف دولار، كما ارتفعت عملة الإيثريوم لتقترب من قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وسجلت عملة إيثيريوم ارتفاعاً بنسبة 3.39% عند 4349 دولاراً، لتتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 4400 دولار، فيما زاد سعر الريبل 0.34% عند 1.09 دولار.

وقال الشريك المؤسس لـ "آبل"، ستيف وزنياك، في مقابلة مع "ياهو فاينانس"، إن الحكومات لن تسمح بخروج العملات الافتراضية عن سيطرتها على الإطلاق، موضحاً أنه إذا وصل الأمر إلى النقطة التي يتم فيها عمل كل شيء يتعلق بالعملات الافتراضية، ولم يمر الأمر عبر الحكومات للمراقبة وفرض الضرائب، فإن الحكومات لن تسمح بذلك.

