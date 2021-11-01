شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بأولى جلسات نوفمبر.. و6.4 مليار جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.121 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13661 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4531 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3305 نقطة.