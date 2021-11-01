شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر للأندية فى كرة القدم الإلكترونية يستقر على التنافس فى لعبة Fifa والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية عن إقامة بطولة كأس مصر فى كرة القدم الإلكترونية، فى لعبة Fifa بدلا من لعبة PES نظرا لتأخير الإصدار الجديد للعبة والذى كان مقرر طرحه فى سبتمبر الماضى من جانب الشركة الناشرة للعبة.

وقال الاتحاد فى بيان: "لتعذر تنظيم تصفيات كأس مصر فى كرة القدم الإلكترونية ( لعبة PES ) اونلاين لمشكلات فى سيرفر اللعبة وكما تم الترتيب لذلك، فان الاتحاد بصدد تغيير اللعبة إلى (Fifa 21) حيث أن الهدف من البطولة مشاركة الأندية من كافة أنحاء الجمهورية واستجابة لطلبات العديد من الأندية وسوف يتم مخاطبة الأندية التى ابدت رغبتها للمشاركة والأندية الجديدة التى لديها لاعبين فيفا".