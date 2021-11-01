شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تغرم شركات المحمول 25 مليون جنيه لتجاوزها معايير جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، كذلك قام بتغريم مشغلى الخدمة بحوالي 25 مليون جنيه مصري، بسبب تجاوز معايير مؤشرات جودة الخدمات، حسب بيان للجهاز اليوم.

وإليك إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات لتحسين مستوى جودة الخدمة.

1. إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير جودة خدمات الاتصالات وفقا للتراخيص الممنوحة لهم.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

2. دخول 641 محطة جديدة للخدمة بعد اعتمادها من الجهاز خلال الربع الثالث لعام 2021.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 641 محطة جديدة خلال الربع الثالث 2021 بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني 2021، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

3.بدء إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

4.إضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت لتواكب المؤشرات العالمية.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للأربع شركات (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني 2021، ليصل إلى حوالي 8 ثواني بحد أقصى.