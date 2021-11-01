شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تصدر اختبارات جودة شبكات المحمول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2021 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021) وذلك في إطار حرص الجهاز علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتم زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى الحد الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وتم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021، ويأتي التحسن نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجهاز بالتنسيق مع المشغلين فيما يتعلق بجودة خدمات الصوت والبيانات.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الثالث من عام ٢٠٢١:

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والدلتا والقناة.

أورانج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 44 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 32 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 33 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الجيزة والإسكندرية والدلتا.

مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة:

وهو مؤشر يقيس نسبة نجاح القدرة على بدء المكالمات، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم بدء المكالمة:

• 54 منطقة لشهر يوليو مقسمة كالآتي (19 مناطق لشركة فودافون – 16 منطقة لشركة أورانج – 8 منطقة لشركة اتصالات – 11 منطقة لشركة وي).

• 75 منطقة لشهر أغسطس مقسمة كالآتي (5 منطقة لشركة فودافون – 27 منطقة لشركة أورانج – 15 منطقة لشركة اتصالات – 28 منطقة لشركة وي).

• 70 منطقة لشهر سبتمبر مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – 24 منطقة لشركة أورانج – 9 منطقة لشركة اتصالات – 33 منطقة لشركة وي).

تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة فودافون في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات اورانج بواقع 8 مناطق، اتصالات بواقع منطقة واحدة، ووي بواقع 22 منطقة في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

• مؤشر جودة صوت المكالمة:

وهو مؤشر يقيس درجة نقاء الصوت أثناء اجراء المكالمات، حيث بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

• 3 مناطق لشهر يوليو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة أورانج - منطقتين لشركة وي).

• 3 مناطق لشهر أغسطس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة أورانج – منطقتين لشركة اتصالات).

• 6 مناطق لشهر سبتمبر مقسمة كالآتي (منطقتين لشركة فودافون – منطقتين لشركة أورانج – منطقتين لشركة اتصالات).

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة وي في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركات فودافون بواقع منطقتين، اورانج بواقع منطقة واحدة، واتصالات بواقع منطقتين في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

وهو مؤشر يقيس نسبة نجاح اكتمال المكالمات الجارية بدون انقطاع، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

• 8 مناطق لشهر يوليو مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقة واحدة لشركة أورانج - 3 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي).

• 9 مناطق لشهر أغسطس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – منطقتين لشركة أورانج – 4 مناطق لشركة اتصالات – منطقتين لشركة وي).

• 10 مناطق لشهر سبتمبر مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة أورانج – 6 مناطق لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي).

تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة فودافون، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركتي اورانج، ووي في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركة اتصالات بواقع 3 مناطق في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.

مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download:

• متوسط سرعة تنزيل البيانات

لوحظ الثبات النسبي لمتوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث تبين ما يلي:

• ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 26 ميجابايت في الثانية.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 25 ميجابايت في الثانية.

• ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.

ومن الجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل "مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابايت /ثانية" بلغت كالآتي:

• فودافون: 4 ميجابايت/ثانية خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، و5 ميجابايت/ثانية بشهر سبتمبر 2021.

• اورانج: 6 ميجابايت/ثانية خلال شهر يوليو 2021، و5 ميجابايت/ثانية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021.

• اتصالات: 6 ميجابايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.

• وي: 7 ميجابايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.