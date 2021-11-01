شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10.8 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصــدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليــوم الاثنين نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة في 31/12/2020.

وكانت أهم مؤشراتها بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهوريــة 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪، وجاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.4 مليــــون مركبــــــة بنسبـــــة 22٪ تليـــها محـافظة الجيـزة بعـدد 1.2 مليون مركبــــة بنسبـــة 10.9٪، ثم محـــافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2020.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2٪ من إجمالي المركبـات في 31/12/2020 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (مــلاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 370.5 ألف سيـارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.

وبلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة 183.2 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020 وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 78.3 ألف أتوبيس بنسبة 42.7٪ وأتوبيس المدارس في المرتبــة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.2٪ من إجمالي الأتوبيسات.

وبلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020،وبلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 99.4 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020.