شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية تشارك غدا بفعالية "استراتيجية تطوير الموانئ" بمعرض إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا ثانى فعاليات للهيئة بداخل الجناح المصرى فى معرض إكسبو 2020 دبى، تحت عنوان "استراتيجية تطوير الموانئ والخدمات البحرية" والتى تعرض ما قامت به الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية من أعمال ضخمة لتطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط لتعزيز قدرتها التنافسية ضمن مثيلاتها فى شرق المتوسط والبحر الأحمر.

وترتكز الفعالية التى ستنطلق من إكسبو 2020 غدًا الثلاثاء 2 نوفمبر بحضور اللواء محمد برايه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية كمتحدث رئيسى فى ثانى فعاليات اقتصادية قناة السويس ومشاركة رؤساء شركات عالمية ومستثمرون أجانب منهم السيد سوناى ماكرجى المدير التجارى لشركة قناة السويس للحاويات - مصر SCCT محطة التشغيل الرئيسية بشرق بورسعيد والدكتور هيثم نوح الندير العام لمجموعة رووتس كمتحدثين وشركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أن الفعالية تتحدث للعالم عن موانئ المنطقة وأهميتها فى منظومة النقل البحرى العالمى خاصة مع إطلالتها ع البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بقناة السويس، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الموانئ البحرية لتضاهى الموانئ العالمية خاصة مع ربطها القارة الأفريقية بأسواق العالم، كما تتطرق الفعالية إلى أهمية هذه الموانئ للخطوط الملاحية العالمية حيث كانت موانئ المنطقة الاقتصادية ضمن أهم الموانئ العالمية التى لم تتوقف فيها أعمال التداول أو استقبال السفن أو الترانزيت خلال الجائحة، بل استمرت فى تقديم خدماتها اللوجستية والبحرية مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية داخل الموانئ للعاملين وأطقم السفن.

كما يقدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة بموانئ المنطقة ومناطقها اللوجستية وتقديم المشروعات التى تم التعاقد عليها خاصة مشروعات أرصفة دحرجة السيارات وبضائع الصب الجاف والمحطات متعددة الأغراض وكيف تلبى المناطق اللوجستية والصناعية المتاخمة للميناء احتياجات المستثمرين بالموانئ، على جانب أخر يتحدث المشاركون من المستثمرين شركاء المنطقة عن توفر حزم من الحوافز الاستثمارية لدعم المشروعات بالموانئ، مما يوفر بيئة ودية للمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات البحرية واللوجستية والصناعية 2020 المصرى فى معرض إكسبو 2020 دبى، تحت عنوان " استراتيجية تطوير الموانئ والخدمات البحرية" والتى تعرض ما قامت به الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية من أعمال ضخمة لتطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط لتعزيز قدرتها التنافسية ضمن مثيلاتها فى شرق المتوسط والبحر الأحمر.

وترتكز الفعالية التى ستنطلق من إكسبو 2020 غدًا الثلاثاء 2 نوفمبر بحضور اللواء محمد برايه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية كمتحدث رئيسى فى ثانى فعاليات اقتصادية قناة السويس ومشاركة رؤساء شركات عالمية ومستثمرون أجانب منهم السيد سوناى ماكرجى المدير التجارى لشركة قناة السويس للحاويات - مصر SCCT محطة التشغيل الرئيسية بشرق بورسعيد والدكتور هيثم نوح الندير العام لمجموعة رووتس كمتحدثين وشركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أن الفعالية تتحدث للعالم عن موانئ المنطقة وأهميتها فى منظومة النقل البحرى العالمى خاصة مع إطلالتها ع البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بقناة السويس، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الموانئ البحرية لتضاهى الموانئ العالمية خاصة مع ربطها القارة الأفريقية بأسواق العالم، كما تتطرق الفعالية إلى أهمية هذه الموانئ للخطوط الملاحية العالمية حيث كانت موانئ المنطقة الاقتصادية ضمن أهم الموانئ العالمية التى لم تتوقف فيها أعمال التداول أو استقبال السفن أو الترانزيت خلال الجائحة، بل استمرت فى تقديم خدماتها اللوجستية والبحرية مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية داخل الموانئ للعاملين وأطقم السفن.

كما يقدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة بموانئ المنطقة ومناطقها اللوجستية وتقديم المشروعات التى تم التعاقد عليها خاصة مشروعات أرصفة دحرجة السيارات وبضائع الصب الجاف والمحطات متعددة الأغراض وكيف تلبى المناطق اللوجستية والصناعية المتاخمة للميناء احتياجات المستثمرين بالموانئ. على جانب أخر يتحدث المشاركون من المستثمرين شركاء المنطقة عن توفر حزم من الحوافز الاستثمارية لدعم المشروعات بالموانئ، مما يوفر بيئة ودية للمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات البحرية واللوجستية والصناعية.