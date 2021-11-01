شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: قرارات حماية المستهلك عن "الأوفر برايس" ستضبط سوق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الخليج 365" أن الرابطة ترحب بجميع قرارات جهاز حماية المستهلك الخاصة بالتصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس"، ونناشد جميع التجاروالموزعين بوضع ملصق على السيارات يتضمن إسم العلامة التجارية والطراز والسعر، وبعض مواصفات أخرى تنفيذًا لقرار حماية المستهلك ومن المتوقع أن تعمل هذه القرارت علي ضبط السوق بشكل ملحوظ .

وأوضح أبو المجد أن هذه الظاهرة غير منتشرة في مصر فقط ولكن في العالم أجمع علي حد قوله معللا ذلك بأنه نتيجة بديهية نظرا لإنخفاض إنتاج "الشرائح الإلكترونية" من قبل الشركات العالمية المصنعة بنسبة تصل إلى 30% فضلًا عن إرتفاع أسعار الشحن عالميًا، وهو ما أدي إلي خفض المعروض من الرقائق، وتوقف بعض خطوط الإنتاج العالمية، لاعتماد إنتاج السيارات على تلك الشرائح الإلكترونية .

أضاف أبوالمجد، أن أزمة "الشرائح الإلكترونية " باتت سببا واضحا في زيادة أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة تتراوح بين 10-15%، وتوقع " أبو المجد " إرتفاع الزيادة إلى 30% مع إستمرار الأزمة، منوها إلى نسبة الزيادة تختلف من سيارة لأخرى بناءً على كمية الطلب والمتاح منها، ووصل الزيادة في أسعار السيارات عن سعر الوكيل لبعض الطرازات من 100 إلى 300 ألف جنيه، فيما وصل الـ"أوفر برايس" بسيارة بي ام دبليو إكس 6 إلى ما يقرب من مليون جنيه .

وبالرغم من إرتفاع أسعار السيارات في مصر وتفاقم ظاهرة "الأوفر برايس" إلا أن المستهلكين يقومون بالشراء خوفا من زيادات أخري جديدة أكبر من الحالية، حيث زادت المبيعات لتصل إلى 186.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة مع 129.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى 44%، بحسب تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات.