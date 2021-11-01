شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 1-11-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 1-11-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري 18.05 جنيه للشراء، و18.21 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.04جنيه للشراء، و18.39 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.05جنيه للشراء، و18.21 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.06 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.10جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.10جنيه للشراء.

18.22جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.05جنيه للشراء.

18.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.05 جنيه للشراء.

18.21 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.06 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.08 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.08 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.15 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.