مؤشرات البورصة تحافظ على صعودها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - حافظت مؤشرات البورصة المصرية، على صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13570 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3293 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4257 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بي أي جي للتجارة والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، 1.35 مليون سهم، 12.04 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 10 أسهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، البدر للبلاستيك 800 سهم، 400 ألف سهم، 37.7 ألف سهم، 100 سهم، 40580 سهم، 1.35 مليون سهم، 8.15 مليون سهم، 119.2 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مصر للفنادق 881 سهم، 1312 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 800 ألف سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.14%، وشراء الثانية 140.5 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.09%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.39%،

فيما أعلنت الشركة الشرقية (إيستيرن كومباني)، بيع عدد 50 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، من إجمالي 1.7 مليون سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وحققت شركة مصر للألومنيوم خلال تلك الفترة مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 304.7 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر 151 مليون جنيه، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا إيرادات بلغت 110.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 120.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 92%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.2 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 88.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 86.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 2.72%، وبلغ صافي الربح 9.96 مليون جنيه مقارنة مع 7.7 مليون جنيه بنسبة نمو 28.76%.

في سياق منفصل أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وصول معدات التجربة النصف صناعية لتركيز الخام إلى ميناء الإسكندرية، والتي ستعمل بمناجم الواحات البحرية طبقًا لعقد الاتفاق بين شركة فاز ماش الأوكرانية والشركة، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات الجمركية لاستلام المعدات، كما تم توقيع عقد اتفاق بين الشركة ومركز بحوث تطوير الفلزات للقيام بدور الاستشاري لأنشطة تنفيذ التجربة النصف صناعية لتركيز الخام، وكذلك تقديم الاستشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.