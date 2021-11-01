شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر تشهد حالة من الارتفاع بقيمة 3 جنيهات الآن، حيث صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 782 جنيها للجرام، وسط صعود في السعر العالمي للذهب إلي مستويات 1785 دولار.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا.

أسعار الذهب اليوم المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل مشغول ذهبي، والتي تعتبر تكلفة التصنيع، وهنا السعر المنشور عن الذهب اليوم الأحد 31 أكتوبر يعتبر سعر الذهب الخام دون أية إضافات أو رسوم أخري.

أسعار الذهب العالمي

على مدار الأسبوع الماضي هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، إذ أظهرت بيانات أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي، لتتجه الأنظار مجددا نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر.