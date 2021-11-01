شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات بعد غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور إلي مقر اتحاد الصناعات بعد غد الأربعاء الموافق 3 نوفمبر لإجراء الانتخابات لاختيار 12عضوا يمثلون مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المقبلة 2021-2025 ويتم انعقاد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات طبقا لمواد القانون واللائحة التنفيذية.

ووفقا للقوائم النهائية المعلنة من اللجنة القانونية المشرفة علي الانتخابات، بلغ عدد المرشحين 12 مرشحا، وهم فاضل مرزوق وحمدي الطباخ وحسام جبر وناجي سمير توما عن فئة المنشآت الكبيرة، ووليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبد السلام ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة وإيهاب العسكري وبهية نظيم وسامر رياض واحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب.