شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والفلفل الألوان فى سوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 1-11-2021 انخفاضا لعدد من الأصناف منها الطماطم والبطاطس والفلفل الألوان وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4-7 جنيهات للكيلو مقابل 5-7.5جنيهات للكيلو، كما انخفضت أسعار الفلفل الألوان لتسجل 9-15جنيها للكيلو مقابل 12-18 جنيها للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 5-7 جنيها للكيلو.

وانخفضت أسعار الطماطم لتسجل 2-4 جنيها مقابل 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبصل من 2.5-3.5 جنيه للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-5 جنيها للكيلو .