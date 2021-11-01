تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في مصر مستقرة خلال تعاملات اليوم، الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.25%، ووصل سعر الأوقية إلى 1787.8 دولار في الساعة 12:13 ظهرًا بتوقيت القاهرة.