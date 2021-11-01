شكرا لقرائتكم خبر عن العجلان: استعادة النمو العالمي تتطلب إصلاحات في منظومة التجارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان أن الجائحة العالمية كشفت عن ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة في منظومة التجارة والاستثمار العالمية متعددة الأطراف فيما يخص التجارة في السلع والخدمات، وتسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، من أجل تعزيز الطفرة الاقتصادية، واستعادة النمو العالمي، وتحقيق أهداف التنمية العالمية.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة اتحاد الغرف السعودية أمس في اجتماع وزراء التجارة في الدول العربية - عن بعد - التحضيري للاجتماع الوزاري الـ 12 لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بجنيف من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021م، الذي استضافته المملكة بصفتها منسقًا للمجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد القصبي، ومشاركة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.

وأشار العجلان إلى أنه يجب الوصول لرؤية ومواقف موحدة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك في منظمة التجارة العالمية بما يسهم في تعظيم الفائدة الاقتصادية للدول العربية من عضويتها في هذه المنظمة الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وشدد المجتمعون على ضرورة إدخال اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة، وتسريع وتسهيل انضمام الدول العربية للمنظمة، إضافة إلى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، داعين إلى ضرورة منح جامعة الدول العربية ودولة فلسطين صفة مراقب في المنظمة.